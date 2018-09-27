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Азар: «Канте сказал, что не хочет серию пенальти. У меня был единственный выход – забить»
Как настоящий товарищ поступил.
В матче Кубка лиги «Челси» с минимальным преимуществом обыграл «Ливерпуль» – 2:1.
Второй мяч лондонцев забил Азар. Когда британский телеканал Sky Sports спросил, о чем нап думал во время гола, бельгиец поделился забавным инсайдом.
«Перед матчем мы сидели на лавке и болтали с Канте. Он сказал, что не хочет бить послематчевый пенальти, так что у меня остался единственный вариант – забить», – рассказал Эден.
- «Челси» и «Ливерпуль» снова увидятся в субботу, 29 сентября, но уже в рамках седьмого тура АПЛ.
- Пока Эден Азар в одном матче забил один гол.
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