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Азар: «Канте сказал, что не хочет серию пенальти. У меня был единственный выход – забить»

Азар: «Канте сказал, что не хочет серию пенальти. У меня был единственный выход – забить»
Eurosport

1 час назад

Как настоящий товарищ поступил.

В матче Кубка лиги «Челси» с минимальным преимуществом обыграл «Ливерпуль» – 2:1.

Второй мяч лондонцев забил Азар. Когда британский телеканал Sky Sports спросил, о чем нап думал во время гола, бельгиец поделился забавным инсайдом.

«Перед матчем мы сидели на лавке и болтали с Канте. Он сказал, что не хочет бить послематчевый пенальти, так что у меня остался единственный вариант – забить», – рассказал Эден.

  • «Челси» и «Ливерпуль» снова увидятся в субботу, 29 сентября, но уже в рамках седьмого тура АПЛ.
  • Пока Эден Азар в одном матче забил один гол.

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