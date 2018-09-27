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Клубный фотограф «Арсенала» нашел кадр, наполненный мистикой и совпадениями

Клубный фотограф «Арсенала» нашел кадр, наполненный мистикой и совпадениями
Eurosport

1 час назад

Майк Дин решает.

После победы «Арсенала» в матче третьего раунда Кубка английской Лиги против «Брентфорда» клубный фотограф «канониров» Стюарт Макфарлейн нашел старое фото капитана «пчёл» Николаса Йеннариса.

25-летний полузащитник начинал в академии лондонцев и на один из матчей против «Ковентри» вывел «Арсенал» на поле в качестве маскота вместе с Тони Адамсом. Николасу тогда было семь лет. Самое примечательное, что и тот матч, и игру Кубка Лиги судил один и тот же арбитр – Майкл Дин.

  • «Арсенал» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1 благодаря дублю Дэнни Уэлбека.
  • Йеннарис играет за клуб Чемпионшипа с 2014 года.

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