Eurosport
В вечер ЛЧ самый дорогой игрок «Эвертона» подарил худший пенальти, который никто не увидел
Это так плохо, что даже очень хорошо.
«Эвертону» и «Саутгемптону» выпала грустнейшая доля на свете – катать матч Кубка Англии в вечер Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти, «Саутгемптон» прошел дальше).
Но всех спас от скуки ужасающий удар с точки в исполнении игрока «Эвертона» Ришарлисона.
Молодой бразилец хотел выпендриться и исполнить пенальти в модной манере с ложным замахом и долгим разбегом, как это технично делают Погба и Жоржиньо.
Однако юнцу не хватило скиллов: после вроде бы удавшегося трюка он пробил сильно выше ворот. Фаны «ирисок» такое точно забудут нескоро:
- 21-летний Ришарлисон забил 3 гола в 5 матчах за «Эвертон» в сезоне-2018/19.
- Также свой шанс с 11 метров не реализовал его партнер, экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт.
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