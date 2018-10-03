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В вечер ЛЧ самый дорогой игрок «Эвертона» подарил худший пенальти, который никто не увидел

В вечер ЛЧ самый дорогой игрок «Эвертона» подарил худший пенальти, который никто не увидел
Eurosport

57 мин. назад

Это так плохо, что даже очень хорошо.

«Эвертону» и «Саутгемптону» выпала грустнейшая доля на свете – катать матч Кубка Англии в вечер Лиги чемпионов (1:1, 4:3 по пенальти, «Саутгемптон» прошел дальше).

Но всех спас от скуки ужасающий удар с точки в исполнении игрока «Эвертона» Ришарлисона.

Молодой бразилец хотел выпендриться и исполнить пенальти в модной манере с ложным замахом и долгим разбегом, как это технично делают Погба и Жоржиньо.

Однако юнцу не хватило скиллов: после вроде бы удавшегося трюка он пробил сильно выше ворот. Фаны «ирисок» такое точно забудут нескоро:

  • 21-летний Ришарлисон забил 3 гола в 5 матчах за «Эвертон» в сезоне-2018/19.
  • Также свой шанс с 11 метров не реализовал его партнер, экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт.

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