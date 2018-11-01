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Все голы матча «Челси» и «Дерби», в котором парни Фрэнка Лэмпарда забили 4 мяча и проиграли

Все голы матча «Челси» и «Дерби», в котором парни Лэмпарда забили 4 мяча и проиграли
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 25 мин. назад

Стены «Стэмфорд Бридж» теперь Фрэнку не помогают.

«Дерби Каунти» дал «Челси» фору и с треском проиграл в 1/8 Кубка английской Лиги.

Сначала защитник «Дерби» Томори неловко промахнулся по мячу и подарил сопернику первый гол.

После подаренного мяча футболисты «Челси» врубили скорости уровня «разминка» и пропустили чересчур легкую и прямолинейную атаку «Каунти» – 1:1.

Защитник «Каунти» с почти автомобильной фамилией – Рио – припарковал мяч в собственных воротах и выражением лица сам прекрасно дал оценку эпизоду.

А Кабальеро на радостях пропустил второй – 2:2.

На 41-й минуте Фабрегас поставил красивую точку – 3:2. И потом начался Хэллоуин у болельщиков на стадионе – все голы матча закончились в первом тайме.

  • В 1/4 Кубка Лиги «Челси» встретится с «Борнмутом».
  • В 1/16 финала «Дерби» прошел «МЮ».
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