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Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» в другой команде, но все равно утонул в овациях фанатов «Челси»
Не коуч соперника, а легенда.
«Челси» дома обыграл «Дерби Каунти» в 1/8 финала Кубка английской Лиги с помощью двух автоголов гостей – 3:2.
Самым трогательным эпизодом матча стали долгие аплодисменты, которыми «Стэмфорд Бридж» встретил легенду «Челси» и коуча «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Даже после гола Фабрегаса трибуны так не старались.
- В следующем раунде Кубка Лиги лондонцы встретятся с «Борнмутом».
- А едва отдохнувшие «бараны» 3 ноября порубятся с «Бирмингем Сити» в Чемпионшипе.
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