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Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» в другой команде, но все равно утонул в овациях фанатов «Челси»

Лэмпард вернулся на «Стэмфорд Бридж» в другой команде, но все равно утонул в овациях фанатов «Челси»
Eurosport

1 час назад

Не коуч соперника, а легенда.

«Челси» дома обыграл «Дерби Каунти» в 1/8 финала Кубка английской Лиги с помощью двух автоголов гостей – 3:2.

Самым трогательным эпизодом матча стали долгие аплодисменты, которыми «Стэмфорд Бридж» встретил легенду «Челси» и коуча «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда. Даже после гола Фабрегаса трибуны так не старались.

  • В следующем раунде Кубка Лиги лондонцы встретятся с «Борнмутом».
  • А едва отдохнувшие «бараны» 3 ноября порубятся с «Бирмингем Сити» в Чемпионшипе.
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Лэмпард правильно сделал, что выбрал «Дерби». Через сезон он будет готов к топ-клубу

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