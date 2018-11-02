Чех почувствовал себя Нойером и пустился в обводку – лучше бы он этого не делал
Худший дриблер в команде.
В матче 1/8 Кубка английской лиги «Арсенал» оказался мощнее «Блэкпула» – 2:1
Вратарь лондонского клуба Петр Чех в одном из эпизодолв невольно совершил добрейший поступок – подарил простой гол сопернику. Причем сделал это максимально глупо. Голкиперу повезло, что мяч не засчитали из-за положения вне игры.
- В 1/4 Карабао кап «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом».
- Контракт Чеха с «канонирами» истекает в 2019-м.
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