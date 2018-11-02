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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выбыл на месяц из-за травмы колена

Де Брёйне выбыл на месяц из-за травмы колена
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Черная полоса для бельгийца.

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» в матче Кубка лиги, но потерял из-за травмы одного из лидеров Кевина де Брёйне – полузащитник был заменен на 85-й минуте после столкновения.

Проведенное обследование выявило у бельгийца повреждение левого колена, из-за которого он вернется в игру не раньше чем через месяц, сообщил The Telegraph.

  • Кевин точно пропустит манчестерское дерби «Сити» – «Юнайтед» 11 ноября.
  • На счету 27-летнего бельгийца 5 матчей и 1 ассист в сезоне-2018/19.
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