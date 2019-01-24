«Я вижу вас чаще, чем жену». Маурисио Почеттино пошутил с журналистами перед матчем с «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в хорошем настроении пришел на пресс-конференцию перед ответным матчем полуфинала Кубка английской Лиги против «Челси».

Увидев несколько знакомых лиц в зале, аргентинский коуч отпустил шутку. «Я вижу вас чаще, чем свою жену», – сказал Почеттино и засмеялся в голос.

Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Единственный гол тогда забил Харри Кейн с пенальти, которому предшествовал незафиксированный офсайд.

Маурисио Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»

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