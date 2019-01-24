Новичок «Челси» Гонсало Игуаин под овации вышел на поле «Стэмфорд Бридж» и помахал трибунам
Лондон тепло принял аргентинца.
«Челси» представил форварда в качестве игрока лондонского клуба перед матчем Кубка английской Лиги с «Тоттенхэмом».
Аргентинцу, который вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в тренировочной форме «Челси», фанаты устроили овацию. Игуаин в ответ помахал болельщикам.
- «Синие» арендовали аргентинца до конца года с правом последующего выкупа.
- С августа 2018 года Гонсало выступал за «Милан», в котором забил восемь мячей и выполнил три ассиста в 22 встречах.
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