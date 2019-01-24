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Новичок «Челси» Гонсало Игуаин под овации вышел на поле «Стэмфорд Бридж» и помахал трибунам

Игуаин под овации вышел на поле «Стэмфорд Бридж» и помахал трибунам
Eurosport

1 час назад

Лондон тепло принял аргентинца.

«Челси» представил форварда в качестве игрока лондонского клуба перед матчем Кубка английской Лиги с «Тоттенхэмом».

Аргентинцу, который вышел на поле «Стэмфорд Бридж» в тренировочной форме «Челси», фанаты устроили овацию. Игуаин в ответ помахал болельщикам.

  • «Синие» арендовали аргентинца до конца года с правом последующего выкупа.
  • С августа 2018 года Гонсало выступал за «Милан», в котором забил восемь мячей и выполнил три ассиста в 22 встречах.

Гонсало Игуаин стал в «Милане» хлюпиком. Нужно взять пример с Артема Дзюбы

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