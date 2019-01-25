У «Тоттенхэма» нет Кейна, Алли и Сона. У них 35 травм за сезон, а после «Челси» стало на 2 больше

Харри Кейн

Главная звезда «шпор» вывихнула голеностоп в матче с «МЮ». После обследования врачи сказали, что Кейна не будет в игре до начала марта. «Нам нужно верить в лучшее, как и с Харри, – говорил Маурисио Почеттино. – Мы будем долго скучать по нему, и это ужаснейший момент, потому что у нас тяжелый календарь. Но это отличная возможность для остальных закрепиться в составе».

Форвард рвет связки голеностопа в третий раз за карьеру. Правда, впервые на левой ноге, так что рано говорить о хронической травме.

Деле Алли

Деле Алли, «Тоттенхэм»Getty Images

Плеймейкер забил «Фулхэму» и покинул поле в конце матча (заменивший его Нкуду отдал ассист на победный гол). Медосмотр показал, что Алли тоже не будет до марта – подколенное сухожилие выбило его из строя так же надолго, как и Кейна.

«Самое сложное – найти качественного игрока, который впишется в состав, – качал головой Почеттино. – Не собираемся менять [трансферную] стратегию. Мы работаем. Посмотрим, что будет дальше. Я открыт для усиления состава и приобретений, вне зависимости от того, будут готовы Кейн и Алли или нет. Я был открыт летом и открыт сейчас».

Хынмин Сон

Кореец улетел на Кубок Азии, в клубе его нет с 13 января. Сон не готовился вместе с остальной сборной, подъехал только к последнему матчу группового этапа и сразу отдал ассист в игре с Китаем. Южная Корея остается на турнире – в 1/8 финала они отскочили в экстратайме от Бахрейна, а на следующий день после поражения «Тоттенхэма» от «Челси» встретится в четвертьфинале с Катаром. Хынмин точно выйдет в старте.

Виктор Ваньяма

Здоровяк вернулся в общую группу после тяжелой травмы колена. Тренер «Тоттенхэма» не рискнул его здоровьем в важном матче и еще до игры сообщил, что возвращение Ваньямы планируется на воскресную встречу Кубка Англии против «Кристал Пэлас».

Бен Дэвис

Крайний защитник вышел в стартовом составе, но не доиграл и до перерыва. Он пострадал при отборе мяча, заметно хромал при уходе с поля и сразу отправился в подтрибунный туннель. «Надеюсь, у Бена что-то несерьезное», – невесело сказал Почеттино на послематчевой пресс-конференции.

Мусса Сиссоко

Опорный хав тоже вернулся в общую группу вместе с Ваньямой после травмы паха, но, в отличие от Виктора, появился в старте с «Челси». На 79-й минуте Сиссоко попал под вынос мяча Сержем Орье – тоже размахнулся для сильного удара, но скрючился от боли. «Мусса в порядке, просто устал, как мне кажется», – прокомментировал состояние игрока Поч на пресс-конференции.

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Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм»Getty Images

Кроме того, у «Тоттенхэма» не было оставшегося в запасе Уго Льориса, а вышедший со скамейки Лукас Моура только восстановился после травмы. Но все равно в этом сезоне у «шпор» аномально много повреждений. Начиная с чемпионата-2012/13, лондонцы хватают в среднем 15,5 травм. В этом – уже 36 (или 37, если вы считаете усталость Сиссоко возможной поломкой).

По данным Spurs Statman, каждый футболист «Тоттенхэма» пропускал в среднем 5,7 матчей за сезон из-за повреждений. Если посмотреть на диаграмму выбывших игроков «шпор» по позициям, то заметно, что полузащита ломается чаще остальных, на втором месте оборона, за ними форварды и вратари.

Если еще детализировать, то у мужчин из средней линии больше всего проблем с голеностопом, а почти треть мучается с коленом. Нападающие тоже чаще лечат галик, а у защитников беды примерно поровну разделились между коленями, голеностопом и подколенным сухожилием.

И даже при таких траблах с составом Почеттино нашел ободрительные слова для своих парней. «Это сделает нас сильнее, это отличный опыт для команды. «Тоттенхэм» все еще борется в трех турнирах, мы прошли до полуфинала и проиграли по пенальти одной из лучших команд Европы. Можем только гордиться собой», – сказал Маурисио после финального свистка. Да, когда у тебя вылетает половина ростера, а летом не покупаешь ни одного нового футболиста, остается только храбриться.

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1 (2:2 по сумме матчей, 4:2 по пенальти)

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