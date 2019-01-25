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Канте прокинул четырем игрокам «шпор» между ног, Азар шикарно пульнул – «Челси» заслужил финал

Канте прокинул четырем игрокам «шпор» между ног, Азар шикарно пульнул – «Челси» заслужил финал
Eurosport

6 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

На такое великолепие не жаль потратить более полутора часа.

«Челси» вышиб «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги по серии пенальти (2:1 – основное время, 4:2 в серии 11-метровых).

Н'Голо Канте со стандарта, поданного Азаром, ловко запустил мяч в сетку «Тоттенхэма», который по пути прошел между ног четырех футболистов «шпор».

Да, серьезно, четырех! Вот сам момент.

Азар тоже был прекрасен – на этот раз Сарри после матча хвалил всех, даже Эдена, который, по его же словам, умеет только разочаровывать коучей.

Такой голасо Льоренте перевел игру в овертайм, который плавно перетек в серию одиннадцатиметровых.

О ней можно почитать в лайве четвергового матча. Или посмотреть здесь:

Очень радостные лондонцы.

  • Финал Кубка состоится 24 февраля – на «Уэмбли» встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».
  • В таблице АПЛ «синие» и «шпоры» тоже плотно соперничают: команда Сарри дышит в спину парням Почеттино с 4 баллами отрыва.

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