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Канте прокинул четырем игрокам «шпор» между ног, Азар шикарно пульнул – «Челси» заслужил финал
На такое великолепие не жаль потратить более полутора часа.
«Челси» вышиб «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка английской лиги по серии пенальти (2:1 – основное время, 4:2 в серии 11-метровых).
Н'Голо Канте со стандарта, поданного Азаром, ловко запустил мяч в сетку «Тоттенхэма», который по пути прошел между ног четырех футболистов «шпор».
Да, серьезно, четырех! Вот сам момент.
Азар тоже был прекрасен – на этот раз Сарри после матча хвалил всех, даже Эдена, который, по его же словам, умеет только разочаровывать коучей.
Такой голасо Льоренте перевел игру в овертайм, который плавно перетек в серию одиннадцатиметровых.
О ней можно почитать в лайве четвергового матча. Или посмотреть здесь:
Очень радостные лондонцы.
- Финал Кубка состоится 24 февраля – на «Уэмбли» встретятся «Челси» и «Манчестер Сити».
- В таблице АПЛ «синие» и «шпоры» тоже плотно соперничают: команда Сарри дышит в спину парням Почеттино с 4 баллами отрыва.
«Челси» не конкурент «Сити» и «Ливерпулю». Их тренеры лишены трансферов из-за политики клуба