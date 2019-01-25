Тоби Алдервейрелд четко заехал по ногам Эдену Азару, но арбитр забыл очки и проглядел фол

В начале второго тайма полуфинального матча Кубка английской Лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» (4:2 по серии пенальти) защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд безнаказанно и жестко подкатился под полузащитника «синих» Эдена Азара.

Земляк не пощадил земляка: Азар рухнул почти в штрафной, когда выходил на ударную позицию. Главный судья матча Мартин Аткинсон решил, что была игра в мяч, хотя мог применить систему видеоповтора VAR для проверки.

В финале Кубка Лиги «Челси» 24 февраля сразится с «Сити».

В 22 матчах АПЛ-2018/19 Азар настругал 10+10.

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