Полузащитник «Челси» Эден Азар: «Меня не волнует, что скажет тренер. Я играю в свой футбол»

Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал напряженные отношения с главным тренером «синих» Маурицио Сарри. Незадолго до кубкового матча против «Тоттенхэма» итальянский коуч назвал игрока индивидуалистом.

«Честно говоря, мне все равно – я продолжаю играть в свой футбол и меня не волнует, что скажет тренер. Мое внимание приковано к команде, и я делаю для нее все. Сегодня у меня это получилось», – цитирует Daily Mail Эдена, которого признали лучшим футболистом матча.

«Челси» вышел в финал Кубка, обыграв «Тоттенхэм» в серии пенальти 4:2.

24 февраля состоится матч за трофей. «Синим» будет противостоять «Манчестер Сити».

Маурицио Сарри: «Эден Азар – не лидер, он индивидуалист»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме