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Дзола попросил игроков «Челси» пригнуться, чтобы фанаты увидели серию пенальти

Дзола попросил игроков «Челси» пригнуться, чтобы фанаты увидели серию пенальти
Eurosport

2 ч. назад

Итальянец думает о болельщиках.

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола проявил заботу о болельщиках на «Стэмфорд Бридж» во время ответного полуфинала Кубка английской Лиги против «Тоттенхэма».

Во время серии пенальти итальянец попросил запасных игроков пригнуться, чтобы болельщики на первых рядах увидели решающий момент игры.

  • «Челси» победил в серии пенальти со счетом 4:2 и вышел в финал на «Манчестер Сити».
  • Решающая игра пройдет на «Уэмбли» 24 февраля.
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