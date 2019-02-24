«Челси» весь финал с «Сити» старательно шел к серии пенальти, но Джорджиньо и Луис все испортили

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской Лиги, обыграв «Челси» – 0:0 (4:3 по пенальти).

За 120 минут команды создали минимум моментов, и все решилось в серии послематчевых ударов. Джорджиньо смазал первый же удар «синих», но Кепа взял выстрел от Лероя Сане. Ключевым моментом стал промах Давида Луиса. Победный пенальти реализовал Рахим Стерлинг.

«Сити» выиграл второй трофей в сезоне после Суперкубка Англии.

«Горожане» выиграли второй Кубок Лиги подряд и шестой в истории.

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