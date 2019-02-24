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«Челси» весь финал с «Сити» старательно шел к серии пенальти, но Джорджиньо и Луис все испортили

«Челси» весь финал старательно шел к серии пенальти, но Джорджиньо и Луис все испортили
Eurosport

16 мин. назад

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской Лиги.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской Лиги, обыграв «Челси» – 0:0 (4:3 по пенальти).

За 120 минут команды создали минимум моментов, и все решилось в серии послематчевых ударов. Джорджиньо смазал первый же удар «синих», но Кепа взял выстрел от Лероя Сане. Ключевым моментом стал промах Давида Луиса. Победный пенальти реализовал Рахим Стерлинг.

  • «Сити» выиграл второй трофей в сезоне после Суперкубка Англии.
  • «Горожане» выиграли второй Кубок Лиги подряд и шестой в истории.
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