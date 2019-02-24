Александр Зинченко сделал больше всего отборов в финале Кубка Лиги. Даже у Канте на один меньше

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал восемь отборов в финале Кубка английской Лиги против «Челси».

Это лучший показатель в составе обеих команд – даже у французского полузащитника «Челси» Н'Голо Канте набралось всего семь отборов.

«Манчестер Сити» взял Кубок Лиги, обыграв «Челси» – 0:0 (4:3 по пенальти). Это второй трофей команды в сезоне-2018/19.

Зинченко играет за «горожан» с 2016 года и завоевал уже четвертый трофей с английским клубом.

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