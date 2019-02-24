«Почему игроки не выкинули Кепу?» «Челси» устроил шоу из замены вратаря и влетел «Сити» по пенальти

«Челси» проиграл Кубок английской Лиги «Манчестер Сити» лишь в серии пенальти. Это был второй матч отсрочки от Романа Абрамовича – первый с «Мальмё» лондонцы легко выиграли и на «Уэмбли» визуально не были сильно хуже чемпионов Англии. По статистике «синие» ни разу не пробили в створ и отрезками плотно сидели в своей штрафной, лишь бы не пропустить. После финала Carabao Cup Абрамович лично должен был решить, оставлять тренера или убрать.

Но Сарри все же потерял уважение футболистов, и лучше всего об этом говорит эпизод на 120-й минуте. В голкипера Кепу Аррисабалагу после опасной атаки влетел Рахим Стерлинг, так что на поле выбежали медики. Вратарю уже второй раз во втором экстра-тайме оказывали помощь, поэтому Маурицио подорвал с лавки Вилли Кабальеро – тот экстренно разминался, пока врачи совали Кепе под нос нашатырь.

Аррисабалага поднялся и пришел в себя, но Кабальеро уже был готов и вышел к технической зоне. Испанец показал тренеру, что с ним все в порядке, на что Сарри помотал головой, поманил к себе и показал жестом – замена. Алленаторе обалдел и еще раз показал: дуй на скамейку, вместо тебя выйдет Вилли. К Кепе подошел Давид Луис и, видимо, спросил в чем дело, но голкипер яростно жестикулировал: со мной все окей, я закончу матч, мне не нужна замена.

Сарри вроде бы присел в дагаут «Уэмбли» и принялся за блокнотик, вместо него за Аррисабалагу принялся помощник Джанфранко Дзола. Все это время Вилли Кабальеро стоял в технической зоне, поправлял перчатки и разминался. Трибуны уже свистели всем героям пьесы, к Кепе подбежал главный арбитр Джонатан Мосс, но и ему испанец показал: я в порядке, все хорошо.

В этот момент нервы сдали у Сарри. Он обругал голкипера и с фальшивым спокойствием вернулся к помощникам. Еще один ассистент Лука Готти показал ему: ну окей, пускай остается. Пауза затягивалась, и Маурицио спустился в техническую зону, примерно 10 секунд поговорил с арбитром Моссом и отменил замену. «Это абсолютно уму непостижимо», – удивлялись комментаторы Sky Sports.

Кепа Аррисабалага, «Челси» – «Манчестер Сити»Getty Images

У Сарри в этот момент случился нервный срыв. Он что-то ответил Дзоле (на что легенда «Челси» развел руками), вернулся к скамейкам, что-то высказал Кабальеро и в припадке швырнул блокнотик о пол. С психу Маурицио прошел к выходу в подтрибунное помещение, перед ним уже открыли дверь, но итальянец развернулся и пошел обратно. «Никогда не видел ничего подобного раньше», – продолжали британские комментаторы.

Через пару минут после постыдного эпизода камеры поймали Вилли Кабальеро, стоящего у двери в подтрибунку. Он снимал перчатки и о чем-то размышлял, когда к нему пришел кто-то из сотрудников «Челси» и сказал пару ободряющих слов.

Аррисабалага остался до самого финального свистка и провел серию пенальти. Из пяти ударов «Сити» с точки испанец взял лишь один и еще один (от Агуэро) пропустил под руками, хотя угадал направление. «Горожане» победили в серии 11-метровых и второй год подряд взяли Кубок Лиги – 4:3, Давид Луис попал в штангу.

«Манчестер Сити», Кубок английской ЛигиGetty Images

«Кепа не должен больше играть за «Челси», – кипятился в эфире BBC Radio 5 Live бывший форвард лондонского клуба Крис Саттон. – Это позор. Если бы я был на месте Сарри, я бы ушел. Нельзя саботировать замену. Почему игроки не вышвырнули Кепу с поля? Это его нужно уволить, а не тренера».

«Интересно, будет ли Аррисабалага в старте на следующий матч, – рассуждал в эфире Sky Sports легенда «Челси» Джон Терри. – Если бы я был в раздевалке, то ждал бы от тренера действий здесь и сейчас».

«Знаю, насколько хорош Вилли Кабальеро на пенальти, – поделился капитан «Сити» Венсан Компани. – В прошлый раз [в 2016-м против «Ливерпуля»] он выиграл для нас трофей в серии, так что я не хотел, чтобы он выходил на поле! Конечно, никогда не видел такого прежде. Хотел бы сразу уходить, когда вижу, что меня меняют».

На послематчевой пресс-конференции Маурицио Сарри назвал поступок Кепы большим недоразумением. «Я думал, что у него судорога, – сказал коуч. – Я пошел к туннелю, чтобы остыть. Вратарь понял, что я требую замену из-за его проблем, а он ответил, что у него их нет. И он был прав. Я понял это, только когда пришел клубный врач. Поговорил с Кепой только для того, чтобы убедиться, что я неправильно понял ситуацию».

Когда футболисты «Челси» уходили в раздевалку после окончания матча, их у лестницы встречал болельщик с церебральным параличом. Он поприветствовал всех – Аспиликуэту, Рюдигера, Азара, Игуаина, Баркли, Виллиана, Ковачича, Эмерсона и Джорджиньо. Но когда увидел, что спускается Аррисабалага, то убрал руку и пропустил его с миром. Чтобы дальше дать пять Канте, Давиду Луису и Лофтус-Чику.

Этот парень понимает, какое зло сделал для «синих» их основной вратарь. Интересно, понимает ли это сам Кепа.

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:0 (3:4)

«Челси» весь финал старательно шел к серии пенальти, но Джорджиньо и Луис все испортили

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