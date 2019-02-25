Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри: «Я не разобрался, а Кепа был прав»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри объяснил инцидент с вратарем Кепой Аррисабалагой в конце дополнительного времени финала Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Испанский голкипер отказался уходить с поля.

«Я не разобрался в ситуации и понял все, когда к скамейке подошел доктор. Это было большое недопонимание. Я решил, что у вратаря случилась судорога, что он не готов к серии пенальти. Но дело было не в судороге.

Я пошел в тунель, потому что хотел успокоиться. Кепа понял, что я меняю его из-за повреждения и сказал, что у него нет проблем. И он был прав. Я все понял, когда пришел доктор. Я поговорил с Кепой, но только чтобы прояснить ситуацию. Теперь я все понимаю», – цитирует Сарри BBC.

Кепа взял один пенальти в серии послематчевых ударов.

Но игроки «Челси» смазали 2 удара, поэтому Кубок Лиги ушел к «горожанам».

«Почему игроки не выкинули Кепу?» «Челси» устроил шоу из замены вратаря и влетел «Сити» по пенальти

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме