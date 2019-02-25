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Крис Саттон: «Матч против «Сити» должен стать последним для Кепы в футболке «Челси». Это позор»

Саттон: «Матч против «Сити» должен стать последним для Кепы в футболке «Челси». Это позор»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Впрочем, Сарри уже признал правоту Кепы – так что испанец наверняка останется основным кипером «синих».

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон считает, что голкипер «синих» Кепа Аррисабалага должен покинуть клуб после поступка в финале Кубка английской Лиги против «Манчестер Сити» (0:0).

«Матч против «Сити» должен стать последним для Кепы в футболке «Челси». Это позор. Я никогда не видел ничего подобного. На месте Сарри я бы просто ушел со стадиона. Нельзя подвергать свой авторитет сомнению. И почему игроки не выкинули Кепу с поля?

Из «Челси» должны убрать Кепу, а не Сарри. Игроки поставили его авторитет под сомнение – это худшее, что может случиться с менеджером», – приводит слова Саттона BBC.

  • В конце второго дополнительного тайма Сарри хотел поменять Кепу на Вилли Кабальеро, однако голкипер «синих» отказался уходить с поля.
  • В итоге «Челси» проиграл в серии пенальти – 3:4.
  • Саттон выступал за «синих» в 1999-2000 годах и забил один мяч в 28 играх.

Сарри: «Я не разобрался, а Кепа был прав»

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