Виллиан обнялся и посмеялся с Пепом Гвардиолой после поражения «Челси»

Полузащитник «Челси» Виллиан поздравил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Кубке английской Лиги (0:0).

После решающего пенальти, реализованного Рахимом Стерлингом, Виллиан обнялся с Гвардиолой и над чем-то посмеялся. «Можешь объяснить, что тут смешного?» – обратился к бразильцу один из фанатов «Челси».

В прошедшей встрече Виллиан отыграл 95 минут, после чего был заменен на Гонсало Игуаина.

Бразилец выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее он играл за «Анжи», «Шахтер» и «Коринтианс».

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