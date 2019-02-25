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Виллиан обнялся и посмеялся с Пепом Гвардиолой после поражения «Челси»

Виллиан обнялся и посмеялся с Гвардиолой после поражения «Челси»
Eurosport

36 мин. назад

Это понравилось далеко не всем фанатам «синих».

Полузащитник «Челси» Виллиан поздравил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Кубке английской Лиги (0:0).

После решающего пенальти, реализованного Рахимом Стерлингом, Виллиан обнялся с Гвардиолой и над чем-то посмеялся. «Можешь объяснить, что тут смешного?» – обратился к бразильцу один из фанатов «Челси».

  • В прошедшей встрече Виллиан отыграл 95 минут, после чего был заменен на Гонсало Игуаина.
  • Бразилец выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее он играл за «Анжи», «Шахтер» и «Коринтианс».

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