Кепа Аррисабалага: «Я полностью уважаю тренера и его авторитет. Случилось недопонимание»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага выступил с открытым заявлением после конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри, который случился во время финала Кубка английской Лиги.

«Я опечален тем, что мы не смогли завоевать трофей. Мы до конца боролись против отличной команды. Мы продолжим работать, чтобы стать еще сильнее. Также я бы хотел прояснить несколько ситуаций, которые случились во время матча.

Прежде всего, я расстроен тем, как события в конце дополнительного времени выглядели со стороны. У меня никогда не было намерения не подчиняться тренеру или каким-либо из его решений. Я думаю, что в разгар важнейшего матча случилось недопонимание. Тренер подумал, что я не состоянии продолжить матч, а я демонстрировал, что со мной все в порядке, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали мои слова.

В мои намерения не входило, чтобы зрители трактовали этот эпизод как-то по-другому. Я полностью уважаю тренера и его авторитет», – написал Кепа в инстаграме.

В конце второго дополнительного тайма Сарри хотел поменять Кепу на Вилли Кабальеро, однако голкипер отказался уходить с поля.

В итоге «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в серии пенальти – 3:4.

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