Маурицио Сарри должен был заменить Кепу Аррисабалагу. Итальянец сам виноват в случившемся

Самая жаркая разборка выходных получилась крайне сочной, но короткой. Один парень, который 120 минут сражался против «Сити» и словил судорогу, отмахнулся от замены, как от предложения взять микрокредит. Другой импульсивный мужчина, которого оставили без сигарет на три часа, швырнул блокнот и чуть не ушел под трибуны за минуту до конца финала Кубка Лиги – такое непослушание он явно увидел впервые в карьере.

Казалось, это скандал, и кипера Кепу отлупят всей раздевалкой, но ничего подобного не произошло. Сначала Сарри признал правоту вратаря, а потом сам Аррисабалага выпустил огромный пост, в котором пояснил, что уважает авторитет коуча и жалеет о недопонимании. Микропожар погашен предельно грамотно, без отстранений, штрафов и бойкотов, которые бы сейчас окончательно добили и так забуксовавший «Челси».

На самом деле, Сарри заслужил грандреспект за финал против Пепа. Маурицио максимизировал шансы лондонцев, засушив игру и доведя ее до пенальти. Смотрелось это ужасно, но итальянец показал: иногда он готов отказаться от принципов ради трофеев. Титул действительно был близко – проблема лишь в том, что после удара Луиса мяч отлетел от штанги в поле, а после выстрела Стерлинга прыгнул за линию. Ничего не поделать – Сарри трагически не везет в ключевых матчах.

Рахим Стерлинг празднует с партнерами победу в Кубке ЛигиGetty Images

Единственный минус подготовки Маурицио – выбор кипера на пенальти. Да, Кепа достойно провел серию и явно изучал исполнителей «Сити», но Сарри не учел фактор Кабальеро. Во-первых, Вилли отбил 11 одиннадцатиметровых из 28 – очень солидный показатель. Во-вторых, аргентинец вышел бы против бывших одноклубников, да еще и специально под пенальти – это бы явно смутило ребят Гвардиолы.

Сразу вспоминается четвертьфинал ЧМ-2014, когда Луи ван Гал в конце дополнительного времени посадил на банку Силлессена и делегировал Тима Крула добывать путевку в полуфинал. Свежий кипер подходил к костариканцам перед ударами и спокойно говорил: «А я знаю, куда ты ударишь».

Они терялись, а Тим справился с миссией и реализовал план Ван Гала. Правда, Силлессен был в ярости – его никто не предупредил о замене, поэтому он пнул бутылку от злости. Пришлось созывать специальную пресс-конференцию и говорить журналистам, что между вратарями все в порядке. Но в следующей серии (против Аргентины) на воротах все равно остался Яспер, который ничего не поймал и отправил голландцев рубиться за третье место. В общем, неплохой и показательный кейс для всех коучей, которые задумывались о подобных финтах перед пенальти.

Яспер Силлессен после серии пенальти в полуфинале ЧМ-2014 против АргентиныGetty Images

Удивительно, что великий теоретик Сарри, который изначально рассчитывал удержать ничью, отнесся к серии настолько легкомысленно. В современном футболе пенальти уже давно не лотерея, так что рациональный Маурицио мог собрать киперов перед финалом и сообщить: «Друзья, задача Кепы – ноль в матче, цель Вилли – загасить «Сити» в серии. Это мое решение, оно не обсуждается. Мы команда, здесь у каждого свои роли и функции».

Возможно, Сарри испугался, что Аррисабалага перенервничает и провалит игру, поэтому не стал рисковать и целиком доверился баску. Теперь мысли о том, чем бы все закончилось, если бы он настоял на замене Кепы на Кабальеро, будут мучить Маурицио до тех пор, пока он не выиграет первый титул в карьере. Если это вообще когда-нибудь случится.

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