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Жеребьевка первого раунда Кубка Лиги пройдет в супермаркете

Жеребьевка первого раунда Кубка Лиги пройдет в супермаркете
Eurosport

1 час назад

Спасибо, что не отправили церемонию в Азию.

Жеребьевка первого раунда Кубка английского Лиги-2019/20 вновь пройдет в необычном месте.

Если в прошлом году мероприятие происходило в крупнейшем городе Вьетнама Хошимине, то на этот раз местом проведения выбран супермаркет, расположенный неподалеку от «Уэмбли».

Жеребьевку проведут Джон Барнс и Рэй Парлор, которые выигрывали этот трофей с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а состоится она 20 июня, сообщает Daily Mail.

  • Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».
  • В 2017 году жеребьевка первого и третьего раундов проходили в Бангкоке и Пекине и сопровождались техническими неполадками.

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