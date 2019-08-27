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Ньюпорт Каунти - Вест Хэм

Кубок английской Лиги - 27 августа 2019

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Вест Хэм на Eurosport.ru! 27 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Michael Flynn или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюпорт Каунти и Вест Хэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ньюпорт Каунти и Вест Хэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

