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Фулхэм - Саутгемптон

Кубок английской Лиги - 27 августа 2019

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Фулхэм – Саутгемптон на Eurosport.ru! 27 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фулхэм и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

