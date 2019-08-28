Бёрнли
    -
    21:45
    28.08.19
    Тёрф Мур
    Сандерленд
      Кубок английской Лиги • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бёрнли - Сандерленд
      Кубок английской Лиги - 28 августа 2019

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Бёрнли – Сандерленд на Eurosport.ru! 28 августа 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Шон Дайч или Джек Росс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бёрнли и Сандерленд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бёрнли и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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