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Манчестер Сити - Саутгемптон
Кубок английской Лиги - 29 октября 2019
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 29 октября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Вы не останетесь без футбола в этот мидвик – спасибо третьему раунду Кубка Лиги. В прошлый вторник «Сити» уверенно разобрался на «Этихаде» с «Аталантой», но здесь вам не ЛЧ – «Саутгемптон» уже слишком хорошо знаком с Пепом и его командой, чтобы выйти из турнирной борьбы просто так.