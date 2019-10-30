Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Челси - Манчестер Юнайтед
Кубок английской Лиги - 30 октября 2019
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Челси – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 30 октября 2019 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
В Кубке английской Лиги в четвертом раунде целых два топ-матча с крутыми афишами – это значит, что кто-то из грандов слетит уже на этом этапе. Посмотрим, кого выбросят за борт – «Челси» или «Манчестер Юнайтед».