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Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед

Кубок английской Лиги - 18 декабря 2019

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Колчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Джон Макгрил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Колчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Колчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

