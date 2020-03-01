Астон Вилла
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    19:30
    01.03.20
    Новый Уэмбли
    Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Астон Вилла - Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги - 1 марта 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Астон Вилла – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Артем Буторин
      Главное 
       
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      9'

      Атака «Сити»! Родри получает мяч у штрафной и бьет в защитника.

      8' 

      Большинство атак бирмингемцы строят через Джека Грилиша.

      7' 

      Очень активное начало от «Виллы». Удивительно, но «Сити» сейчас прижат к штрафной.

      6'  

      Еще одна атака вилланов – с навесом и прострелом справляется Фернандиньо.

      5' 

      Нет, ничего интересного – Пеп задумчив, мячом пока владеют соперники.

      4' 

      А теперь первая атака «Сити» – и сразу же первый корнер. Гюндоган будет подавать.

      3' 

      Первый корнер заработали игроки «Виллы»! Навес на дальнюю кулачком ликвидирует угрозу.

      2' 

      «Сити» во второй раз будет защищать титул – последние два года именно «горожане» брали кубок.

      1'

      Погнали! Бирмингемцы разыграли с центра поля.

      19:27

      «Сити» доминирует в Кубке Лиги – 4 победы в шести последних розыгрышах.

      19:21 

      А вот и стартовое сочетание «Виллы».

      19:18 

      Стартовый состав «Сити» – Зинченко на месте.

      12:48

      Кажется, «Сити» уже не защитит титул АПЛ. Поэтому нужно цепляться за другие трофеи – например, Кубок Лиги. Финал против «Астон Виллы» – новое испытание для Пепа.