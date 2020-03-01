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Астон Вилла - Манчестер Сити
Кубок английской Лиги - 1 марта 2020
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Астон Вилла – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Астон Вилла и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
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Атака «Сити»! Родри получает мяч у штрафной и бьет в защитника.
Большинство атак бирмингемцы строят через Джека Грилиша.
Очень активное начало от «Виллы». Удивительно, но «Сити» сейчас прижат к штрафной.
Еще одна атака вилланов – с навесом и прострелом справляется Фернандиньо.
Нет, ничего интересного – Пеп задумчив, мячом пока владеют соперники.
А теперь первая атака «Сити» – и сразу же первый корнер. Гюндоган будет подавать.
Первый корнер заработали игроки «Виллы»! Навес на дальнюю кулачком ликвидирует угрозу.
«Сити» во второй раз будет защищать титул – последние два года именно «горожане» брали кубок.
Погнали! Бирмингемцы разыграли с центра поля.
«Сити» доминирует в Кубке Лиги – 4 победы в шести последних розыгрышах.
А вот и стартовое сочетание «Виллы».
Стартовый состав «Сити» – Зинченко на месте.
Кажется, «Сити» уже не защитит титул АПЛ. Поэтому нужно цепляться за другие трофеи – например, Кубок Лиги. Финал против «Астон Виллы» – новое испытание для Пепа.