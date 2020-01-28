Астон Вилла
    -
    22:45
    28.01.20
    Вилла Парк
    Лестер Сити
      Кубок английской Лиги • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Астон Вилла - Лестер Сити
      Кубок английской Лиги - 28 января 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Астон Вилла – Лестер Сити на Eurosport.ru! 28 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дин Смит или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Астон Вилла и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Астон Вилла и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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