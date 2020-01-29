Манчестер Сити
    -
    22:45
    29.01.20
    Этихад
    Манчестер Юнайтед
      Кубок английской Лиги • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
      Кубок английской Лиги - 29 января 2020

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 29 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Сити» прикончил соседей на «Олд Траффорд» в первом матче. Но «дьяволам» достаточно выиграть 2:0, чтобы не пустить Пепа в третий подряд финал Кубка Лиги.

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