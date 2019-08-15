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Пьяный фанат выбежал на поле, довел мяч до ворот и сделал идеальный финт Гатагова

Пьяный фанат выбежал на поле, довел мяч до ворот и сделал идеальный финт Гатагова
Eurosport

34 мин. назад

Дебютный гол был так близок...

Матч Кубка английской Лиги между «Сэлфорд Сити» и «Лидсом» запомнится забавным эпизодом.

На поле внезапно выбежал мужчина в спортивной куртке: он стремительно продвинулся с мячом к воротам и уже был готов праздновать гол, но промахнулся по мячу и упал. Повторную попытку сорвал стюард, откинувший мяч от парня, который был явно навеселе.

  • «Лидс» ожидаемо победил со счетом 3:0.
  • Команда Марсело Бьельсы играет в Чемпионшипе, «Сэлфорд» – в четвертом английском дивизионе.

Фанат «Сатурна» выбежал на поле в матче ПФЛ, ударил по мячу и погнался за судьей

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