В третьем раунде Кубка английской Лиги «Тоттенхэм» сенсационно влетел «Колчестер Юнайтед» из четвертого дивизиона. Основное и дополнительное время закончилось без забитых мячей, зато в серии пенальти наступила жара.

Клубу второй английской лиги не помешала победить даже самая нелепая паненка в истории. Автором чудовищного удара стал ямайский нападающий Джевани Браун. Хейтеры Смолова, смотрите: могло быть и хуже.

«Колчестер» взял серию 11-метровых со счетом 4:3.

В предыдущем раунде турнира «Колчестер» выбил «Кристал Пэлас», тоже в серии пенальти.

«Тоттенхэм» – финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» – главный соперник «Сити» и «Ливерпуля». Возможно, они подвинут кого-то из топ-2

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