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«Ливерпуль» примет «Арсенал», «Челси» зарубится с «МЮ». Четвертый раунд Кубка Лиги – жара
Еще немного топовых вывесок в английском сезоне.
В среду вечером завершились матчи третьего раунда Кубка английской Лиги. Жеребьевка свела на следующем этапе турнира «Ливерпуль» с «Арсеналом», а «Челси» – с «Манчестер Юнайтед».
Главной сенсацией мидуика стал вылет «Тоттенхэма» от команды из четвертого английского дивизиона. Остальные фавориты справились с андердогами.
«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном», несколько других представителей АПЛ проведут очные дуэли.
- «Ливерпуль» прошел «МК Донс» (2:0), «Арсенал» – «Ноттингем Форест» (5:0), «Челси» перетер «Гримсби Таун» (7:1), а «МЮ» лишь по пенальти выиграл у «Рочдейла» (5:3 в серии).
- Действующий обладатель Кубка – «Манчестер Сити».
103 года назад «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли договорняк. Этим вероломно воспользовался «Арсенал»
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