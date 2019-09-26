К матчу третьего раунда Кубка английской Лиги «Бёртон» – «Борнмут» было добавлено 28 минут. Этого времени клубу АПЛ не хватило для того, чтобы отыграться с 0:2 против прошлогоднего полуфиналиста турнира.

«Вишенки» произвели 10 изменений в составе по сравнению с последним матчем Премьер-лиги. Найти игру команде Хау мешало еще и то, что матч трижды прерывался из-за неполадок с освещением. Судья Джон Басби хотел остановить матч после третьего инцидента, но руководство Футбольной Лиги напомнило рефу, что игру можно перенести только в случае задержки на 30 и более минут – и не важно, сколько раз пришлось брать паузу.

В прошлом розыгрыше «пивовары», играющие в третьем английском дивизионе, сенсационно дошли до 1/2 Кубка. Правда, там их поджидал «Сити», отгрузивший андердогам девять в первом матче.

В следующем раунде «Бёртон» примет «Лестер».

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