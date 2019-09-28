«Ливерпуль» могут исключить из розыгрыша Кубка английской лиги-2019/20.

По информации The Athletic, в матче 1/16 финала с «Милтон Кинс Донс» на поле появился футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в турнире. Имя пока не раскрывается. Если вину «Ливерпуля» докажут, клуб будет либо оштрафован, либо исключен из турнира.

«Мы знаем о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших футболистов. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы прояснить этот вопрос. Клуб не будет комментировать ситуацию до тех пор, пока процесс не завершится», – заявили в «Ливерпуле».

Мерсисайцы выиграли у «Милтон Кинс Донс» из Первой лиги со счетом 2:0.

В 1/8 финала команда Юргена Клоппа должна встретиться с «Арсеналом».

Действующий обладатель Кубка лиги – «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» выплатил «Сити» миллион фунтов за взлом базы данных

Качай приложение Eurosport для iOS и Android