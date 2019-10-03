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«Ливерпуль» не исключат из Кубка Лиги, но придется выплатить штраф
На строжайшие санкции не отважились.
EPL огласила вердикт по поводу дальнейшего участия «Ливерпуля» в Кубке Лиги.
В заявлении говорится, что клуб продолжит участие в турнире, несмотря на нарушение заявочного регламента в матче 1/16 финала. В качестве санкций «Ливерпуль» оштрафовали на 225 тысяч евро. Половина суммы наложена условно – мерсисайцы выплатят ее, если в следующем сезоне нарушат правила аналогичным образом.
- В матче с «Милтон Кинс Донс» (2:0) на поле появился футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в турнире.
- В 1/8 финала «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».
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