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«Ливерпуль» не исключат из Кубка Лиги, но придется выплатить штраф

«Ливерпуль» не исключат из Кубка Лиги, но придется выплатить штраф
Eurosport

39 мин. назад

На строжайшие санкции не отважились.

EPL огласила вердикт по поводу дальнейшего участия «Ливерпуля» в Кубке Лиги.

В заявлении говорится, что клуб продолжит участие в турнире, несмотря на нарушение заявочного регламента в матче 1/16 финала. В качестве санкций «Ливерпуль» оштрафовали на 225 тысяч евро. Половина суммы наложена условно – мерсисайцы выплатят ее, если в следующем сезоне нарушат правила аналогичным образом.

  • В матче с «Милтон Кинс Донс» (2:0) на поле появился футболист, который не удовлетворяет критериям регистрации для участия в турнире.
  • В 1/8 финала «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».

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