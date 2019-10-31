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«Ливерпуль» и «Арсенал» забили 10 на двоих! Скорее смотри все голы и серию пенальти
Команды повторили тот самый матч с участием Андрея Аршавина. И даже переплюнули его.
«Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги оказался сильнее «Арсенала» – 5:5 (5:4 в серии пенальти).
Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда многострадальный защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.
«Канониры» отыгрались усилиями Лукаса Торрейры. Правда, перед решающим ударом уругваец залез в небольшой офсайд.
Затем «Арсенал» придумал быстрый розыгрыш штрафного и вышел вперед – отличился Габриэл Мартинелли.
Спустя 10 минут Мартинелли забил еще – к голу привели несогласованные действия в обороне «Ливерпуля».
«Красные» отыграли один мяч еще до перерыва: Мартинелли привез пенальти, Джеймс Милнер его реализовал.
В начале второго тайма оборона «Ливерпуля» снова дала сбой, и Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвертый. Полюбуйтесь на ассист Месута Озила – турок вышел на поле впервые с сентября и сразу сотворил магию.
Но «Ливерпуль» не был бы «Ливерпулем», если бы сдался просто так. Сперва сумасшедший мяч положил Алекс Окслейд-Чемберлен.
А затем свой гол – не менее сумасшедший – забил Дивок Ориги, автор одного из мячей в финале Лиги чемпионов-2018/19.
Но у «Арсенала» нашелся свой Джокер – Джо Уиллок нанес дальний удар, затмивший и пушку Окса, и гол Ориги.
Ну а что «Ливерпуль»? А «Ливерпуль» ответил еще одним голом Ориги уже в компенсированное время!
В серии пенальти точнее были футболисты «Ливерпуля» – 5:4. Единственным игроком, не забившим с точки, оказался Дани Себальос.
- Жеребьевка следующего раунда пройдет завтра, 31 октября.
- Действующим победителем Кубка Лиги является «Манчестер Сити». «Ливерпуль» выигрывал трофей восемь раз (рекорд).
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