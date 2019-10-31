«Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги оказался сильнее «Арсенала» – 5:5 (5:4 в серии пенальти).

Счет в игре был открыт уже на шестой минуте, когда многострадальный защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи срезал мяч в собственные ворота.

«Канониры» отыгрались усилиями Лукаса Торрейры. Правда, перед решающим ударом уругваец залез в небольшой офсайд.

Затем «Арсенал» придумал быстрый розыгрыш штрафного и вышел вперед – отличился Габриэл Мартинелли.

Спустя 10 минут Мартинелли забил еще – к голу привели несогласованные действия в обороне «Ливерпуля».

«Красные» отыграли один мяч еще до перерыва: Мартинелли привез пенальти, Джеймс Милнер его реализовал.

В начале второго тайма оборона «Ливерпуля» снова дала сбой, и Эйнсли Мэйтленд-Найлс забил четвертый. Полюбуйтесь на ассист Месута Озила – турок вышел на поле впервые с сентября и сразу сотворил магию.

Но «Ливерпуль» не был бы «Ливерпулем», если бы сдался просто так. Сперва сумасшедший мяч положил Алекс Окслейд-Чемберлен.

А затем свой гол – не менее сумасшедший – забил Дивок Ориги, автор одного из мячей в финале Лиги чемпионов-2018/19.

Но у «Арсенала» нашелся свой Джокер – Джо Уиллок нанес дальний удар, затмивший и пушку Окса, и гол Ориги.

Ну а что «Ливерпуль»? А «Ливерпуль» ответил еще одним голом Ориги уже в компенсированное время!

В серии пенальти точнее были футболисты «Ливерпуля» – 5:4. Единственным игроком, не забившим с точки, оказался Дани Себальос.

Жеребьевка следующего раунда пройдет завтра, 31 октября.

Действующим победителем Кубка Лиги является «Манчестер Сити». «Ливерпуль» выигрывал трофей восемь раз (рекорд).

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