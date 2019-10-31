В стартовом составе «Челси» в 1/8 финала Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» вышли сразу несколько юниоров. Наравне с Билли Гилмуром, Марком Геи и Вилли Кабальеро на правом фланге обороны выпрыгнул 19-летний Рис Джеймс. Он дал отдохнуть Сесару Аспиликуэте и провел шестой матч за главную команду «синих» во всех турнирах.

Конечно, Рис – плоть от плоти «Челси». Он родился в Лондоне, поступил в академию в шестилетнем возрасте, в сезоне-2017/18 в статусе капитана поднял над головой молодежный Кубок Англии и в этом году дебютировал за основу. Но с «Юнайтед» у Джеймса особая связь.

Рис Джеймс, «Челси»Getty Images

Его 18-летняя сестра Лорен тоже играет в футбол на профессиональном уровне. В отличие от Риса девушка в 13 выбрала школу «Арсенала» и в 2017-м стартовала во взрослой лиге – вышла на замену на полчаса в матче Суперлиги против «Эвертона». Ей тогда только-только стукнуло 16 лет.

У Джеймсов такая любовь к мячу от отца. Найджел – тренер с лицензией УЕФА и руководит элитной частной академией на юге Лондона. «Папа вдохновил меня на занятия футболом и помог в каждом шаге на пути к этой цели. Я в детстве постоянно играла с братьями и хотела быть такими же, как они», – призналась Лорен. «Отец тренировал всех трех своих детей, и через его усилия и поддержку я чувствую уверенность в игре, постоянно расту и совершенствуюсь. Его коучинг – лучшее, что может получить любой начинающий футболист», – согласился Рис.

Сентябрь 2018-го был самым успешным для семьи Джеймсов. Оба ребенка стали лучшими игроками месяца – правда, в Чемпионшипе. Рис пахал в аренде в «Уигане», а Лорен позвали на восстановление «Манчестер Юнайтед». Легенда женского «Арсенала» Кейси Стоуни возглавила «красных дьяволов» (или правильнее «дьяволиц»?) и пригласила молодую форвардессу в «МЮ». «У нас обоих есть талант, и папа работает с нами, чтобы развить его по полной», – заметил Рис Джеймс.

О сильных качествах друг друга брат с сестрой говорят охотно и с радостью. «Ты видишь, как она контролирует мяч и двигается с ним. В дриблинге Лорен лучше, чем кто-либо другой. Она с легкостью пройдет любого», – восторгается младшенькой Рис. Сестричка же сравнивает его с Кираном Триппьером по крутизне кроссов в штрафную. «У него очень хорошая техника, отличное первое касание. Его сила – в диапазоне передач», – признала Джеймс.

Лорен уже вошла в историю. В сезоне-2018/19 она с только что созданной женской командой «Манчестер Юнайтед» пронеслась по Чемпионшипу и вывела клуб в Суперлигу. Джеймс забила первые мячи «МЮ» и в первой лиге, и в высшей. 28 сентября 2019-го она на 71-й минуте получила передачу в штрафной, уложила защитницу «Ливерпуля» и идеально катнула в сетку.

Рис не знал о достижении сестры, пока ему не пришло уведомление на смартфон. «Кто-то отметил меня под видео с голом. Это была отличная банка и отличное завершение! Надеюсь, она продолжит в том же духе», – подбодрил родственницу Джеймс-младший.

Сиблинги удивленно переглядываются, когда их спрашивают, всегда ли они слушали советы отца по поводу владения. «Думаю, он бы сказал: «Если любишь играть в футбол, значит, полюби быть там, где мяч», – ответила Лорен. «Папа раньше вдалбивал нам о важности контроля и слежении за тем, куда идет атака. Это основы футбола – если ты их не знаешь, то далеко не продвинешься», – пожимает плечами Рис.

Похоже, у этой семейки есть все, чтобы стать суперзвездами. У Джеймсов правильное воспитание и отличный характер для великих свершений. А еще у них большая мотивация войти в историю вместе – теперь уже как первые в Англии брат и сестра, сыгравшие за главную сборную страны.

По материалам The Times и Daily Mail

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 1:2

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