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Клопп – о наложении матчей на клубный ЧМ: «Если не найдут даты, мы не сыграем в Кубке Лиги»
Босс расставил приоритеты.
«Ливерпуль» фееричено выбил «Арсенал» из Кубка Лиги – 5:5 в основное время, победа по пенальти – 5-4.
После матча на пресс-конференции Юрген Клопп заявил, что откажется от участия в этом турнире, если ФА не согласует даты матчей, которые накладываются на календарь клубного чемпионата мира.
«Если они не могут найти подходящую дату для нас – и я имею в виду не три часа ночи в Рождество, – то мы не сыграем вообще, и пройдут наши соперники. Для «Ливерпуля» это не проблема. Думаю, многие в АПЛ надеялись, что дальше пройдет «Арсенал». Извините, вышло иначе», – заявил немец.
- Клубный чемпионат мира пройдет в Дохе с 11 по 22 декабря.
- «Ливерпуль» примет в нем участие как сильнейший клуб Европы прошлого сезона.
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