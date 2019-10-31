«3 очка – то, что нужно». Рэшфорд не понял, в каком турнире «МЮ» обыграл «Челси»

«Манчестер Юнайтед» выбил «Челси» из Кубка Лиги – 2:1.

Победу манкам принес дубль Маркуса Рэшфорда. Форвард сначала реализовал пенальти, а затем царски положил победный мяч со штрафного.

Кубковая победа случилась за несколько часов до дня рождения Маркуса. На послематчевом интервью герой матча немного поплыл.

– Маркус, поздравляю, завтра у тебя день рождения, это лучший способ отпраздновать?

– Да, взять три очка – это то, что нужно в такой день, – ответил Рэшфорд.

В четвертьфинале Кубка Лиги «МЮ» сыграет с «Колчестером».

Рэшфорду исполнилось 22 года. В этом сезоне на его счету 5+3 в 10 турах.

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