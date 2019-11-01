«Ливерпуль» вступил в переговоры с английской футбольной лигой касательно даты проведения матча 1/4 финала Кубка Лиги против «Астон Виллы».

Команда Юргена Клоппа в драматичном матче (5:5, в серии пенальти – 5:4) выбила из турнира «Арсенал» и прошла в следующий раунд. Игры 1/4 финала Кубка Лиги запланированы на 17 и 18 декабря, что идет вразрез с графиком «Ливерпуля» – 18 декабря «красные» должны сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира.

Как сообщает The Telegraph, один из обсуждаемых вариантов – провести игру между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» 8 января (на эту дату в Кубке Лиги запланированы первые матчи полуфиналов). При условии, что у победителя четвертьфинальной пары не случится переигровок в Кубке Англии, он успеет провести обе полуфинальные игры Кубка Лиги до финала на «Уэмбли» 1 марта.

Другой вариант – «Ливерпуль» проведет оба матча (с «Астон Виллой» и полуфинал КЧМ) в один день, использовав два разных состава. В игре Кубка Лиги будут заиграны молодые футболисты и глубокие резервисты, а в Дохе на КЧМ выступит преимущественно основа.

Кроме того, «Ливерпуль» может временно разбить тренерский штаб: Клопп сразу отправится в Катар, а один или несколько его помощников останутся в Англии и будут руководить командой в матче против «вилланов».

«Ливерпуль» квалифицировался на клубный чемпионат мира как победитель Лиги чемпионов-2018/19.

В финальном матче команда Клоппа сокрушила «Тоттенхэм» (2:0), голами отметились Мо Салах и Дивок Ориги.

Клопп – о наложении матчей на клубный ЧМ: «Если не найдут даты, мы не сыграем в Кубке Лиги»

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