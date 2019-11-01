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Бурная реакция игроков «Колчестера» на встречу с «МЮ» в Кубке Лиги

Бурная реакция игроков «Колчестера» на встречу с «МЮ» в Кубке Лиги
Eurosport

1 час назад

Кто не мечтает сыграть на легендарном «Олд Траффорд»?

Футболисты «Колчестер Юнайтед» бурно отреагировали на итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка Лиги.

Игроки выступающего в четвертом дивизионе «Колчестера» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», и новость очень обрадовала их.

  • «МЮ» пробился в четвертьфинал, обыграв «Челси» благодаря дублю Маркуса Рэшфорда.
  • «Колчестер» прошел «Кроли Таун», тоже выступающий во Второй лиге Англии – четвертом по силе дивизионе. Ранее андердоги прошли «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм».

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