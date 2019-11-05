Дата игры «Ливерпуля» в Кубке Лиги осталась прежней, «красные» проведут 2 матча за 2 дня

Матч 1/4 финала Кубка английской Лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» пройдет 17 декабря, сообщает Sky Sports.

На следующий день «Ливерпуль» проведет матч в Дохе в рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Таким образом, главному тренеру «красных» Юргену Клоппу придется использовать два разных состава – один зарубится с «Виллой», другой сыграет в Дохе.

«Это не самый идеальный сценарий, но мы пришли к этому решению, учитывая интересы соревнований, интересы клубов и наши собственные интересы», – прокомментировали ситуацию в «Ливерпуле».

В 1/8 Кубка Лиги «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (5:5 в основное время, 5:4 в серии пенальти).

«Красные» квалифицировались на КЧМ как победители Лиги чемпионов-2018/19. В финале «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

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