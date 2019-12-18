«Ливерпуль» в рамках четвертьфинала Кубка английской Лиги приехал в гости к «Астон Вилле». Так как уже в среду команде Юргена Клоппа предстоит сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира, то «красные» отправили в Бирмингем молодежный состав.

Стартовый состав оказался самыми молодыми в истории «Ливерпуля». Средний возраст вышедших на поле игроков – 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Прежнее достижение тоже было установлено при Клоппе – в 2017-м мерсисайдцы сыграли в Кубке Англии с «Плимутом» командой, средний возраст игроков которой составил 21 год и 296 дней.

Игроки, которых Клопп отправил на съедение «Вилле», ранее часто уезжали в аренду. Таким образом, за их плечами накопилось предостаточно матчей за «Донкастер» – на 34 больше, чем за сам «Ливерпуль».

В стартовый состав «красных» попали пять дебютантов: Том Хилл, Айзек Кристи-Дэвис, Луис Лонгстафф, Тони Галлахер и Морган Бойес. Признайтесь, вы хоть раз слышали эти имена?

Все футболисты стартового состава «Ливерпуля» появились на свет позже, чем «Эвертон» взял свой последний трофей (Кубок Англии-1995).

Краткое содержание матча «Астон Вилла» – «Ливерпуль».

При Клоппе «Ливерпуль» никогда не пропускал четыре гола в первом тайме – в последний раз это случилось еще при Брендане Роджерса в матче АПЛ против «Стока». Учитывая, что Клопп не присутствовал на матче, этого фактически не произошло и сегодня.

Вот так тренерский штаб «Ливерпуля» помогал 21-летнему голкиперу Каоимину Келлееру.

А вот так «Астон Вилла» забила один из мячей.

В матче с «Астон Виллой» «Ливерпулем» руководил Нил Критчли – главный тренер команды «красных» U-23.

В последний раз «Ливерпуль» выигрывал Кубок английской Лиги в 2012 году под руководством Кенни Далглиша. При Клоппе «красные» во внутрианглийских турнирах еще не побеждали.

Кажется, «Арсенал» и «Эвертон» нашли новых коучей. Оба провели финальные переговоры

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