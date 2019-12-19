В Англии прошла жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Лиги.

Обычно гранды относятся к кубковому турниру как к второстепенному, но в этом году среди четверки лучших почти сплошные топы – если бы «Ливерпуль» не увез всех игроков первой команды на Клубный чемпионат мира, то за трофей на текущей стадии могли бы бороться только команды топ-6 АПЛ.

В итоге молодежь «красных» без вариантов уступила «Астон Вилле» (0:5) – бирмингемцы в 1/2 сыграют с «Лестером».

В другом полуфинале еще круче. На «Олд Траффорд» состоится дерби Манчестера – «Юнайтед» примет «Сити».

Действующий обладатель трофея – «Манчестер Сити».

В прошлогоднем финале «горожане» по пенальти обыграли «Челси».

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