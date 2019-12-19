«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской Лиги.

Защитник «горожан» Жоао Канселу устроил очень некрасивую симуляцию – поставил оппоненту подножку и сделал вид, что соперник сам врубился в него. Особенно странным эпизод кажется потому, что он случился на 81-й минуте встречи – «Сити» на тот момент вел в два мяча и, по сути, обеспечил выход в следующий раунд.

В полуфинале «Сити» проведет два матча с «Юнайтед».

В других матчах 1/2 встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».

«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска

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