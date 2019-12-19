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Канселу организовал самый мерзкий момент мидуика – поставил подножку и сделал вид, что его срубили
Кажется, кому-то достанется от Пепа.
«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской Лиги.
Защитник «горожан» Жоао Канселу устроил очень некрасивую симуляцию – поставил оппоненту подножку и сделал вид, что соперник сам врубился в него. Особенно странным эпизод кажется потому, что он случился на 81-й минуте встречи – «Сити» на тот момент вел в два мяча и, по сути, обеспечил выход в следующий раунд.
- В полуфинале «Сити» проведет два матча с «Юнайтед».
- В других матчах 1/2 встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».
«Реал» сыграл смело, «Барса» была чуть острее. Но Класико – все равно тоска
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