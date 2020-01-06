Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ощущает растущую угрозу от соседей из «Юнайтед» во главе с Уле-Гуннаром Сульшером перед дерби.

«У меня чувство, что они начинают играть именно так, как он хочет. Взять хотя бы последнюю игру против «Арсенала» – мы четко увидели, чего хочет Сульшер. Непросто возглавлять большой-пребольшой клуб, от которого всегда требуется конкурентоспособность», – приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли.

Сульшер возглавил «МЮ» в конце 2018 года и пока не выигрывал трофеи с манкунианцами как тренер.

«Юнайтед» и «Сити» сыграют 7 января в 23:00 (мск) в полуфинале Кубка Лиги.

Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл 6 трофеев за год с «Барселоной»

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