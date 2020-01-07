На пресс-конференции перед манчестерским дерби тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, куда не пойдет работать из принципа.

«После работы в «Сити» я никогда не пойду тренировать «Юнайтед». И я не возглавлю «Реал».

Я бы улетел на Мальдивы, если не получу никаких предложений. Может, не на Мальдивы – там нет полей для гольфа», – размечтался Пеп, передает The Guardian.

За время работы в «Барселоне» Гвардиола выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

С «Ман Сити» у Хосепа семь золотых медалей, из которых две – за победы в АПЛ.

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