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Гвардиола: «Работа в «МЮ» и «Реале»? Лучше улететь на Мальдивы»

Гвардиола: «Работа в «МЮ» и «Реале»? Лучше улететь на Мальдивы»
Eurosport

1 час назадОбновлено 48 мин. назад

Очень принципиальный молодой человек.

На пресс-конференции перед манчестерским дерби тренер «Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, куда не пойдет работать из принципа.

«После работы в «Сити» я никогда не пойду тренировать «Юнайтед». И я не возглавлю «Реал».

Я бы улетел на Мальдивы, если не получу никаких предложений. Может, не на Мальдивы – там нет полей для гольфа», – размечтался Пеп, передает The Guardian.

  • За время работы в «Барселоне» Гвардиола выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.
  • С «Ман Сити» у Хосепа семь золотых медалей, из которых две – за победы в АПЛ.
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